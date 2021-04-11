اليوم السابع
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خد بالك لو استهلاك الكهرباء تخطى الـ650 كيلو لن تحصل على دعم..اعرف التفاصيل

الأحد، 11 أبريل 2021 09:00 ص
خد بالك لو استهلاك الكهرباء تخطى الـ650 كيلو لن تحصل على دعم..اعرف التفاصيل فاتورة كهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العادات السيئة التى يتبعها بعض المواطنين في استهلاك الكهرباء التى تتسبب فى إهدار الطاقة تؤدى  إلى خروج المستهلك من الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، مؤكدا أن من يتجاوز الـ650 كيلو وات ساعة شهريا لن يحصل على دعم، وسيتم محاسبته على 145 قرشا لكل كيلو وات ساعة تم استهلاكها.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية ولكنه يعنى الاستخدام الأمثل للطاقة للاستفادة منها دون أن يتحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة.
 
ونصح المصدر بضرورة مراجعة الفاتورة  قبل سدادها  للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالاقساط الشهرية، والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود اقساط على المشترك ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية، وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية اكبر من القراءة التى توجد بالعداد تكون الفاتورة خاطئة و ينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

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