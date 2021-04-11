حزب كندى يطالب حكومة كيبيك بتوفير وقت للعاملين لتلقى لقاح كورونا

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طالب حزب "كيبيك سوليدير" الكندي من حكومة مقاطعة كيبيك منح أربع ساعات إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين من أجل التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "لوجورنال دو مونتريال" الكندية، اليوم الأحد، أن المتحدث الرسمي للحزب للشئون الصحية، جابرييل نادو دوبوا، أكد على أهمية إعطاء العاملين وقتا من أجل تلقي التطعيم.

وقال "وزير الصحة في كيبيك، كريستيان دوبي، يكرر باستمرار أننا يجب أن نأخذ فترة التطعيم المقدمة لنا دون شكوى، ولكن لا يتمتع الجميع بهذه المرونة في العمل".

ووفقا للصحيفة فإنه يمكن فرض هذا الشرط على أصحاب العمل بموجب مرسوم أو بتعديل سريع لقانون معايير العمل.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها حزب "كيبيك سوليدير"، تلقى العديد من العاملين في الوظائف الحكومية في مقاطعة كيبيك الكندية بريدا إلكترونيا، من رؤسائهم الأسبوع الماضي، يدعوهم إلى التطعيم بلقاح كورونا في غير أوقات العمل أو عن طريق أخذ إجازة مرضية.

وأكد جابرييل نادو دوبوا أن "هذا المطلب قد لا يحتاجه كل العاملين، ولكن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للبعض".

وكانت العديد من الشركات والبنوك في مقاطعة كيبيك قد أعلنت بالفعل عن نيتها القيام بمنح 3 ساعات إجازة للموظفين الذين يرغبون في التطعيم بلقاح كورونا.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا وصل إلى 1.05 مليون حالة منها 23.287 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات في مقاطعة كيبيك نحو 325 ألف حالة إصابة، منها 10737 حالة وفاة.