حبس متهم استولى على 1,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفنادق

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وقال أحد ضحايا المتهم، إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معه على إعطائه 60 ألف جنيه كسهم فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.