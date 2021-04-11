اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهم استولى على 1,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفنادق

الأحد، 11 أبريل 2021 04:24 م
حبس متهم استولى على 1,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفنادق حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وقال أحد ضحايا المتهم، إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معه على إعطائه 60 ألف جنيه كسهم فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. 

 

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

 


حبس متهم

الاستيلاء علي الأموال

الاستيلاء علي مليون ونصف

توظيف الأموال

جريمة غسيل الأموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن اتهام محسن السكرى بغسيل الأموال بعد حبسه 3 سنوات

الأحد، 10 يناير 2021 02:44 ص

المحكمة الاقتصادية تغرم محسن السكرى 3.5 مليون دولار بقضية غسيل الأموال

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:19 م

الكشف عن قضية غسيل أموال في السعودية ومصادرة 28 مليون ريال

الأحد، 13 ديسمبر 2020 12:39 م

مد أجل الحكم على محسن السكرى بقضية غسيل الأموال لـ 5 يناير

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 12:44 م

تغليظ عقوبة مسئول مكافحة غسيل الأموال بالشركات لتصل إلى الشطب

الأحد، 29 نوفمبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة