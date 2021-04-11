حبس متهمة بتزوير أختام الدولة والهيئات الحكومية 4 أيام احتياطيًا

كتبت أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق إتهامها فى قضيتين آخرها "نشل" ) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها وإستخدامها فى الإستيلاء على ممتلكات الغير.

ضبط بحوزة المتهمة مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهوره بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها بإصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود) بفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كلياً ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.