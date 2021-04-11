تعزيزات لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية الأفريقية

كتب محمود عبد الراضي

تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط ستاد الدفاع الجوي، لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحرص رجال الأمن على تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، والخروج بها في مشهد حضاري يليق بالرياضة المصرية.

مواجهة بيراميدز والرجاء التى أقيمت يوم الأحد الماضى على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، انتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.