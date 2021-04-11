تعرف على أهمية النظائر المشعة بمفاعل إنشاص النووى ودورها فى الزراعة والأغذية

كتبت ــ رحمة رمضان

هناك العديد من الفوائد من إنتاج النظائر المشعة بمفاعل إنشاص النووى البحثى فى عدة مجالات ولعل أهمها الزراعة والأغذية، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى عدد من المجالات المختلفة وهى كالآتي:

1- تستخدم النظائر المشعة في الطب مثل علاج إشعاعي وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.

2- تستخدم أيضا في الكيمياء الحيوية لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع و يحتوى على العنصر المشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

3- يستخدم في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الاشعاع في الاورانيوم والرصاص. كما قدرت أعمار الأمم البائدة وذلك من الاشعاع الناتج من الكربون-14 المتبقي على قطعة خشب أو قماش من تلك العهود.

4- تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.

ومن أهم مجالات استخدام الإشعاعات المؤينة في الزراعة ما يلي :

1- زيادة إنتاجية الأرض.

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

6-تعقيم البذور.