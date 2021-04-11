اليوم السابع
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تجديد حبس مسجل خطر سبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وسلاح بالقناطر الخيرية

الأحد، 11 أبريل 2021 04:00 م
تجديد حبس مسجل خطر سبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وسلاح بالقناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية تجديد حبس عنصر إجرامى شديد الخطورة، تم ضبطه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 3 قضايا، بحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات ذات العيار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 3 قضايا، بحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وسبق إتهامه فى 26 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 3 قضايا.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية،وجرى إعداد الأكمنة أعلى الطريق الدائرى بنزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم ضبط المتهم "إبراهيم م"، 37 سنة، عاطل، مقيم الخرس، داخل سيارة.

وبتفتيش المتهم وجد بحوزته 300 جرام هيروين، وبندقية خرطوش "شوت جن"، و530 جنيها، و2 هاتف محمول، وجرى تحرير محضر بالواقعةـ وتولت النيابة التحقيق.

وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


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امن القليوبية

الاتجار بالهيروين

القناطر الخيرية

الطريق الدائرى

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