اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل وصديقه لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول لسرقته بالدقى

الأحد، 11 أبريل 2021 09:42 م
تجديد حبس عاطل وصديقه لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول لسرقته بالدقى مديرية أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل وصديقه، لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول لسرقته بالدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة. وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه، لاستكمال التحقيقات فى القضية.
 
تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعان المتهم بصديقه واستدرجا الضحية وقتلاه لسرقته. وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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