تجديد حبس عاطلين قتلا سائق "توك توك" لسرقته فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه سائق توك توك، وأن عاطلين استدرجاه لسرقته، وأطلق أحدهما النار عليه لمحاولته مقاومتهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.