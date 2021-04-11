تأييد أحكام السجن المشدد لـ31 إخوانيا فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط

كتب علاء رضوان

قضت محكمة النقض فى ثانى جلساتها برفض الطعن المقدم من 31 متهمًا علي حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى المشدد 15عامًا، وذلك في «أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط»، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين صلاح محمد وتوفيق سليم، وأيمن شعيب وشعبان محمود وخالد الصاوى ومحمد فتحي ومحمد ثابت وائل عاشور ومحمد مهران وبسكرتاريه رجب علي واحمد عبد الفتاح.

وكانت النيابه قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في2015 بعد أن وجهت لهم عدد من التهم، أهمها جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضرب نار عمدًا.