اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 06:26 ص
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بريطانيا تسجل 2589 إصابة جديدة بكورونا و17567 حالة فى ايطاليا

الأحد، 11 أبريل 2021 06:00 ص
بريطانيا تسجل 2589 إصابة جديدة بكورونا و17567 حالة فى ايطاليا لقاح كورونا
وكالات

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سجلت بريطانيا 2589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 40 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,368,045، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,080.

وسجلت إيطاليا 17567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 344 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,754,077، فيما بلغت حصيلة الوفيات 113923

 

 


كورونا فى بريطانيا

كورونا فى ايطاليا

كورونا

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