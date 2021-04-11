بريطانيا تسجل 2589 إصابة جديدة بكورونا و17567 حالة فى ايطاليا

وكالات

سجلت بريطانيا 2589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 40 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,368,045، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,080.

وسجلت إيطاليا 17567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 344 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,754,077، فيما بلغت حصيلة الوفيات 113923