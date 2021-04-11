بروتوكول تعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة (بيت الزكاة الكويتي)

تقرير خاص

فى إطار تعاون مؤسسة أهل مصر للتنمية مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة (بيت الزكاة الكويتي)، قام وفد من شركاء النجاح بزيارة المؤسسة و ذلك بتوجيه من السيدة / عواطف اليتامي مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة (بيت الزكاة الكويتي) و كان الوفد برئاسة السيد خلف عطية الفضلى نائب مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة (بيت الزكاة الكويتي) و قامت د / هبه السويدي بإستقبالهم و الترحيب بهم في مقر المؤسسة و أشادت بجهود بيت الزكاة الكويتي و رعايته للكثير من الأعمال الإنسانية في مصر تحت راية التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين و مناقشة الإهتمامات المشتركة في العمل الخيري و قيام بيت الزكاة الكويتي الذي يعد من أكبر المؤسسات التي تدعم الأنشطة الإنسانية والخيرية و التنموية بدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق و بالمجان و أيضاً الإتفاق على إقامة حملة دعائية لمستشفى أهل مصر فى دولة الكويت عن طريق بيت الزكاه الكويتى، بعد ذلك قام الوفد بعمل رحلة ميدانية بالمستشفى و قد أبدى السيد خلف عطية الفضلي إعجابه بهذا الصرح العظيم الأول من نوعه فى مصر والوطن العربي و مدي جودة التجهيزات وقد صرح بأن مستشفي أهل مصر فريدة من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط لعلاج ضحايا الحروق و بالمجان و تحتاج للدعم لترى النورعن قريب لخدمة مصابين الحروق فى مصر والوطن العربي .

من جانبها أشادت الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية بقرار المكتب الكويتي لافتة إلى أن ذلك ليس غريبا عليه بأنه صاحب الدور الاجتماعى الكبير .

واعربت السويدى عن سعادتها بأن يكون المكتب الكويتي على رأس داعمى حملة تجهيز مستشفى اهل مصر بدولة الكويت الشقيق مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تدفع باقى المؤسسات الكبرى للتفاعل مع الحملة والاستحابة لها لافتة إلى أن الحملة أيضا التوعية بأهمية مواجهة مخاطر حوادث الحروق، لافتة إلى أن هذه الحملة والدعم سوف يساهم فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر أول مستشفى متخصص لعلاج الحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا