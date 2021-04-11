انتهاء فعاليات مسابقة "شيف المستقبل" لخريجى المدارس الفندقية الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء فعاليات الحفل الختامى لمسابقة "شيف المستقبل" والذى ينظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر.

وتعتبر المسابقة واحدة من المبادرات والأنشطة العديدة التى ينظمها البرنامج بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والتجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى والسياحة والآثار، والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تستهدف المسابقة دعم سوق العمل الفندقى بخريجين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وقالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة أن المسابقة تأتى تكليلاً لجهود استمرت على مدار ثلاثة مواسم متتالية، حيث تتميز المسابقة بالتركيز على بناء قدرات الشباب قبل إشراكهم فى المنافسات الاحترافية بالمعايير الدولية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة فى رفع كفاءة الأيدى العاملة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يمثل الهدف الرئيسى الذى تدعمه الوزارة، وذلك عن طريق بناء القدرات الفنية للشباب وتنمية سماتهم الشخصية لتوفير العمالة المؤهلة بما ينعكس على قطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، والفندقة، للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز التنافسية المصرية فى الأسواق العالمية.

وأضافت جامع أن الوزارة تدعم كافة المشروعات والمبادرات التى تهدف إلى بناء قدرات وإمكانات الشباب المصرى وفقًا للمعايير الدولية لاستغلال كافة فرص العمل المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تحسين النظرة المجتمعية المرتبطة بالعمل الفنى وتنمية فكر ريادة الأعمال والعمل الحر.

ومن جانبه صرح السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن دعم التعليم وتطوير المهارات الفنية والتقنية تساعد على زيادة فرص التوظيف وتحسين ظروف المعيشة.

وأشار إلى أن المسابقة هى نتاج للتعاون المشترك الناجح بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية لتعزيز وتطوير مهارات الشباب فى مجال الطهي؛ حيث ستساعدهم المهارات المكتسبة من المسابقة على إيجاد وظائف لائقة فى قطاع السياحة أو بدء مشاريعهم الخاصة بما يضمن قدر كبير من التنافسية والابتكار.

وأضاف السفير كريستيان برجر أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر التى تتمتع بتراث ثقافى هائل، لافتًا إلى أن الموكب الذهبى للملوك والملكات قد ذكر الجميع بطريقة مبتكرة بهذا التراث الغنى والكنوز التى تمتلكها مصر.

من جانبه صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى بأن المسابقة بدأت بمشاركة 30 مدرسة ثانوية فندقية فى موسمها الأول حتى وصل عدد المدارس المشاركة فى الموسم الثالث إلى 50 مدرسة.

وأوضح بأن المسابقات تساهم فى تحسين الصورة الذهنية لكن لابد أن يصحبها نتائج فعلية مثل ما تقدمه وزارة التربية والتعليم كإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، وهيئة جودة مستقلة للتعليم الفنى، وفقًا لتكليف فخامة الرئيس فى يوليو 2018 والتى بدأت كحلم واليوم هى فى طريقها إلى التحقيق، كما أعرب عن رغبته فى تكرار نموذج المسابقة الناجح فى قطاعات التعليم الفنى الأخرى بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع.

وأشارت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار بأن المسابقة نجحت فى إشراك الشباب الذين نبنى عليهم آمالاً كبيرة فى تحقيق التنمية فى مصر وخاصة فى قطاع السياحة.

كما أعربت عن رغبتها فى تنفيذ المسابقة فى كافة المهن الفندقية بالإضافة إلى الطهى انطلاقًا من التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار وبرنامج إعداد الشباب الذين نطلق عليهم سفراء الطعام خاصة فى ظل إطلاق وزارة السياحة لكتيب مخصوص للأطعمة المصرية تزامنًا مع الموكب الملكى للملوك والملكات الذى تم الاحتفال به تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وفى هذا السياق أوضح ماجد بركات القائم بأعمال المدير التنفيذى للبرنامج، أن مسابقة شيف المستقبل فى موسمها الثالث على التوالى تُقام لطلبة المدارس الثانوية الفندقية والمعاهد الفندقية من الجنسين بمختلف المحافظات، والتى تهدف إلى تأهيل وتطوير مهاراتهم الفنية وخلق العديد من الكوادر المهنية الإحترافية لتأهيلهم للعمل فى كافة المؤسسات الفندقية والمنشآت السياحية فى مصر، بما يتواءم مع إستراتيجية الدولة – رؤية مصر 2030، وتركز بشكل خاص على دعم فتيات التعليم الفنى الواعدات وتشجيعهم للبدء فى العمل الريادى وإنشاء مشروعات ابتكارية خاصة فى القطاع السياحي.