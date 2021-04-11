الفريق مهاب مميش يكشف أهمية الجدوى الاقتصادية من ازدواج قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات القناة والموانئ البحرية، إن فكرة مشروع ازدواج لقناة السويس بشكل كامل، سوف يوفر العبور الآمن لـ96% من سفن العالم، كما أنه سوف يسرع من زمن عبور السفن للقناة، وهو ما سوف يساهم أيضًا فى جذب المزيد من شركات الملاحة فى العالم.

وأضاف الفريق مهاب مميش، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قناة السويس الجديدة، ساهمت فى تقليل زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، كما ساهمت فى زيادة معدل عبور السفن للقناة، واستكمال ازدواج القناة، سوف يمنح السفن العابرة كافة المميزات، وبالتالى سوف تزيد فرصة توفير عملة صعبة لمصر.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس السابق، أن التفكير فى عمل ازدواج كامل للمجرى الملاحى للقناة، مؤجل فى الوقت الحالى، لكن إذا تم التفكير فيه وتنفيذه فلن يدفع تكلفة المشروع سوا المصريين الذين دفعوا أروعة الأمثلة فى الوطنية وحب مصر، من خلال شراء شهادات الأستثمار أثناء حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما سوف يتكرر ذلك فى حالة التفكير فى تنفيذ مشروع ازدواج القناة، لأنه سوف يكون مكلف للغاية، مشيرًا إلى أن إمكانات قناة السويس حاليًا يؤهلها لمرور السفن الكبيرة والعملاقة.

وتولى الفريق مهاب مميش إدارة هيئة قناة السويس فى أغسطس 2012 وحتى أغسطس 2019، وشهد عهده اتمام مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة والتى ساهمت فى تقليل فترات عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، مما حقق ميزة إضافية للمرفق العالمي أمام الملاحة الدولية.

وقناة السويس هي ممر مائي اصطناعي أزدواجي المرور، يبلغ طولها 193 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طوليًا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضيًا إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يومًا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.