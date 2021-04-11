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العربية: بريطانيا تسعى لتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من الغد

الأحد، 11 أبريل 2021 09:26 م
العربية: بريطانيا تسعى لتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من الغد رئيس الوزراء البريطانى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن بريطانيا تسعى لتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من الغد. 

وسجلت بريطانيا 2589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,368,045، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,080.

وسجلت إيطاليا 17567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و344 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,754,077، فيما بلغت حصيلة الوفيات 113923.


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

اخبار

إجراءات الإغلاق

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