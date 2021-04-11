اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 11:13 م
خالد صلاح
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العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكنارى بأسبانبا

الأحد، 11 أبريل 2021 11:00 م
العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكنارى بأسبانبا الشرطة الإسبانية
أ ش أ

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عثرت السلطات في أسبانيا على جثث 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري، حيث صعدوا على قارب مع 23 راكب آخرين.
وقالت السلطات المحلية- حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد- إنهم لم ينجوا بسبب ظروف السفر القاسية.
يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا مصرعهم في هذه المنطقة الشديدة الخطورة.
يشار إلى أن هذا العام شهد تدفقا للمهاجرين بشكل متزايد مع وصول 3 آلاف و436 مهاجرا إلى جزر الكناري بين الأول من يناير و31 مارس الماضيين، مقابل 1582 مهاجرا خلال الفترة نفسها من عام 2019.


إسبانيا

الشرطة الإسبانية

جزر الكنارى

جثث

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