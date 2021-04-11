الصين تسلم 4 هاربين مدرجين على القائمة الحمراء للإنتربول إلى كوريا الجنوبية

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين، تسليم أربعة هاربين مدرجين على القائمة الحمراء للإنتربول إلى كوريا الجنوبية؛ بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون الكورية، وذكرت وزارة الأمن العام الصينية، فى بيان اليوم الأحد، أن المشتبه بهم انتحلوا صفة موظفين فى القطاع المالى فى كوريا الجنوبية، وحصلوا على 995 مليون وون (حوالى 887 ألف دولار) من خلال عمليات الاحتيال، وأنهم مطلوبون من قبل وكالات إنفاذ القانون فى كوريا الجنوبية، كما أنهم مدرجون على القائمة الحمراء للإنتربول.

وأضافت أنه بناء على طلب من السلطات فى الكورية، قامت الوزارة بتعبئة قوات شرطة بلدية "تيانجين" شمالى الصين على وجه السرعة لتوقيف المطلوبين وإجراء تحقيقات، وتم ترحيل المشتبه بهم الأربعة وتسليمهم إلى كوريا الجنوبية وفقا للقانون.

من جهة أخرى .. أعلنت سلطات منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، إنقاذ 8 عمال ومحاصرة 21 آخرين بعد أن غمرت المياه منجم فحم فى المنطقة.

وأوضحت السلطات - فى بيان اليوم - أن الحادث وقع حوالى الساعة 6:10 مساء أمس بتوقيت بكين، حيث كان هناك 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة "هوتوبى" فى ولاية "تشانغجى" ، فيما تم إنقاذ ثمانية أشخاص على الفور، بينما تتواصل الجهود لإنقاذ العمال الباقين.

وأضافت السلطات أن العمال محاصرون على بعد نحو 1200 متر تحت الأرض، وأن البيئة تحت الأرض معقدة للغاية، وتصريف المياه هو الشاغل الأكبر في الوقت الراهن.

وتقوم ثلاث مجموعات من معدات تصريف المياه بسحب المياه بمعدل يصل إلى 450 مترا مكعبا فى الساعة. ويجرى حاليا تركيب مجموعة رابعة من المتوقع أن تضاعف كفاءة سحب المياه فور تشغيلها.