اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع مفروشات ونسيج جنوب السويس

الأحد، 11 أبريل 2021 09:20 ص
السيطرة على حريق بمصنع مفروشات ونسيج جنوب السويس حريق - أرشيفية
السويس - سيد نون

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سيطرت قوات الحماية المدنية فى السويس ، على حريق نشب فى مصنع للمفروشات بالسخنة جنوب المحافظة ، وأسفر الحريق عن إصابة عامل ، ولم يتسبب فى سقوط ضحايا.

وكانت غرفة إطفاء السويس تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى بأحد مصانع المفروشات ، فجر اليوم الأحد، بالمنطقة الصناعية الصينية " تيدا "شمال غرب خليج السويس.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماده ، بينما دفع مرفق إسعاف السويس بـ 4 سيارات لتأمين موقع الحريق وتقديم الخدمات الطبية حال حدوث إصابات بين العمال أو رجال الحماية المدنية.

وتبين أن الحريق نشب فى مخزن الأنسجة والمفروشات، ما تسبب فى تصاعد ألسنة اللهب بمنطقة التخزين فى المصنع ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.


السويس

حريق مصنع مفروشات

الحماية المدنية بالسويس

مصنع ليتشو للمفروشات

المنطقة الصناعية الصينية

شمال غرب خليج السويس

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