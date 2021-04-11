اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 06:18 م
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السعودية تصدر تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام

الأحد، 11 أبريل 2021 05:20 م
السعودية تصدر تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام المسجد الحرام - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة فقط (دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام، من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك يأتي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وإضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية، وحرصا من الوزارة على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان لضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص.


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