الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله - خلال مراسم اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أمامه اليوم - إن "إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي تمثل استحقاقًا وطنيًا وشعبيًا يتطلع إليه العراقيون".
الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرةالأحد، 11 أبريل 2021 09:10 م
الرئيس العراقى برهم صالح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس وزراء العراق: ارتفاع احتياطى العملات الأجنبية لأكثر من 60 مليار دولارالأحد، 11 أبريل 2021 03:22 م
أبو الغيط يدعم العلاقات العربية الكردية خلال زيارته لكردستان العراقالأحد، 11 أبريل 2021 12:04 م
أش أ: الحريري ينفى صلته بإلغاء العراق زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال لبغدادالسبت، 10 أبريل 2021 01:21 م
سلطات العراق تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتجارة الأعضاء البشريةالسبت، 10 أبريل 2021 01:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة