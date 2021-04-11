اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 09:19 م
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الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرة

الأحد، 11 أبريل 2021 09:10 م
الرئيس العراقى: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة نحو إجراء الانتخابات المبكرة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله - خلال مراسم اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أمامه اليوم - إن "إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي تمثل استحقاقًا وطنيًا وشعبيًا يتطلع إليه العراقيون".


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