اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يحتفى بتقدم خطة تطعيمات فيروس كورونا

الأحد، 11 أبريل 2021 06:54 م
الرئيس الأمريكى يحتفى بتقدم خطة تطعيمات فيروس كورونا الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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احتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتقدم الذى تحرزه خطة التطعيمات ومنح لقاحات فيروس كورونا للأمريكيين، قائلا: "دليل على أنه لا يوجد شىء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما تعمل معا".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن تقدمنا ​​فى التطعيمات دليل على أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما نفعل ذلك معًا".

 

جو بايدن
جو بايدن

وكان بايدن قد قال سابقا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 150 مليون جرعة لقاح منذ توليه منصبه فى يناير، مشيرا فى كلمة فى البيت الأبيض حول جهود إدارته لتوزيع لقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، "، عبرنا 150 مليون جرعة فى 75 يومًا، أول 75 يومًا من إدارتي".

وأشار الرئيس إلى أنه زار موقعًا للتلقيح فى ولاية فيرجينيا، فى وقت سابق، ووصفه بأنه "مثال لأمريكا فى أفضل حالاتها".

لكن بايدن حذر من أنه حتى مع زيادة التطعيمات، فإن متغيرات فيروس كورونا تنتشر بسرعة أيضًا، وحث الرئيس الأمريكيين على اليقظة بشأن ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس.

وقال بايدن: "اسمحوا لى أن أكون صادقًا معكم تمامًا: نحن لسنا فى خط النهاية"، وحث كبار السن على الحصول على اللقاح "الآن"، قبل أن يصبح جميع البالغين مؤهلين للحصول على اللقاح فى 19 أبريل.

وأعلن بايدن أن جميع البالغين الأمريكيين سيكونون مؤهلين لتلقى لقاح فيروس كورونا بحلول 19 أبريل، ليبكر بذلك الموعد النهائى السابق المحدد له فى الأول من مايو بحوالى أسبوعين.

كانت كل ولاية أمريكية باستثناء هاواى قد أعلنت بالفعل أنها ستوفر اللقاح لجميع المقيمين البالغين بحلول ذلك التاريخ، لذا فإن إعلان بايدن ليس مفاجئا بالضرورة.

وأشار الرئيس إلى أن إدارته تكثف المساعدة فى النقل إلى مواقع التطعيم من أجل مساعدة كبار السن من الأمريكيين فى الحصول على لقاحاتهم.


بايدن

جو بايدن

تطعيمات كورونا

لقاحات كورونا

كورونا

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