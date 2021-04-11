الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى العقارات

كتب ــ محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) لاتجارهم فى المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه).

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (90 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (630,000– ستمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.