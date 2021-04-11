"التعليم" تعلن أسماء الفائزين بجوائز توفير الأطفال والشباب

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، السحب الدورى الأول والثانى لعام 2021، على جوائز حساب توفير الأطفال والشباب ذو الجوائز، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، بمقر البنك، وهو السحب الذى يحرص على رعايته بانتظام منذ إصدار هذا الوعاء، إيمانًا منه بأهمية دور الشباب من الطلبة والطالبات، فى بناء المجتمع وتشجيعًا لهم على تنمية ثقافة الادخار.

حضر إجراءات السحب الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ووليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، رئيس اللجنة التنفيذية لدفاتر التوفير ذو الجوائز، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، عن خالص امتنانه وشكره لأعضاء اللجنة العليا للمشروع القومى لشقة المستقبل على رعاية البنك لهذا المشروع، الذى يعد أحد ثمار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين بنك عريق كبنك التعمير والإسكان.

وأوضح حجازى أن أهداف المشروع القومى للادخار من أجل شقة المستقبل تتمثل فى تنمية الوعى الادخارى والثقافة المالية لدى الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وتنمية القدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وإشراك المجتمع المدرسى فى مواجهة مشكلة الإسكان، وربط المدارس بالمجتمع من خلال خدمات بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى تأمين مستقبل الشباب بحصولهم على وحدات سكنية عند بلوغهم سن الرشد.

وأشار إلى أنه لكى يحقق المشروع أهدافه فلابد من تكاتف العاملين بالوزارة والمديريات التعليمية المختلفة، وموجهى عموم التربية الاجتماعية والإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس مع مسئولى بنك التعمير والإسكان لتوعية الطلاب بأهداف المشروع وطريقة فتح الدفتر ومميزاته التى يمنحها البنك لعملائه والتنويه إلى هذا الوعاء فى يوم الادخار المدرسى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة من أعضاء وزارة التربية والتعليم والبنك من خلال وضع توجيهات اللجنة العليا موضع التنفيذ فى النهوض بانتشار هذا المشروع فى جميع مدارس الجمهورية.

وأكد وليد مطر، أن هذا المشروع يأتى فى إطار الدور التنموى الحيوى الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذى يهدف إلى تنمية الوعى الإدخارى لدى الطلاب وذلك حتى بلوغ سن 21 عامًا لغرس قيمة الإدخار لديهم وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم بإدخار مبلغًا من المال يمكنهم من الاشتراك فى أحد المشروعات الإسكانية للبنك فى إطار خطة الدولة لرفع عبء البحث عن وحدة سكنية عن كاهل الشباب وهم فى مقتبل العمر، حيث تستثمر خلالها الأموال المدخرة لتكوين مقدم لوحدة سكنية منذ ما يقرب من واحد وعشرين عامًا لتفعيل المشروع القومى للادخار.

وأسفر السحب الذى أجُرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى عن فوز كل من: الفائز بوحدة سكنية قيمتها 200000 جنيه الطالب أحمد محمد أحمد بفرع مدينة نصر، والجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية بقيمة 100000 جنيه فاز بها الطالب فارس نبيه صادق عبده، وفازت بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية بقيمة 50000 جنيه الطالبة مريم شريف زكريا، بالإضافة إلى عدد (425) جائزة تتراوح قيمتها من 250جنيه إلى 1500 جنيه.

جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء تكريم الطلاب الفائزين بسحب العام الماضى، وتقديم شهادات تقدير والجوائز المعلنة لهم.