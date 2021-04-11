البيت الأبيض: خطة الوظائف ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأمريكيين

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض على أهمية خطة الوظائف الأمريكية التى وضعتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنى الولايات المتحدة، وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة الوظائف ستوفر الاجواء لأفضل العقول الأمريكية لتحقيق مزيد من الابتكار وتوفير الكثير من الوظائف الجديدة.

وغرد الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر"، عن خطة الوظائف قائلا: " ستضمن خطة الوظائف الأمريكية التى وضعها الرئيس بايدن أن أفضل العقول فى أمريكا تعمل على خلق ابتكارات المستقبل - مع توفير مئات الآلاف من الوظائف الجيدة اليوم".



حساب البيت الأبيض على تويتر

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض على أن خطة الوظائف الأمريكية ستستثمر مبالغ طائلة لتوسيع الوصول إلى الرعاية المنزلية لمواطنى الولايات المتحدة، وغرد البيت الأبيض على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 400 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى رعاية منزلية أو مجتمعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة".

وأضاف البيت الأبيض فى رسالته عن أهمية دعم خطة الوظائف الأمريكية، قائلا: "خطة الوظائف الأمريكية ستساعد مئات الآلاف من الأمريكيين فى الحصول على الخدمات طويلة الأجل والدعم الذى يحتاجون إليه".

وكان قد أكد البيت الأبيض، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة فى دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التى تكافح فى جميع أنحاء البلاد فى أعقاب COVID-19.

وأفاد البيت الأبيض، بأن القانون سيوزع أكثر من 360 مليار دولار فى شكل تمويل طارئ لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، لافتًا إلى أن هذا التمويل يساعد على إبقاء العاملين فى الخطوط الأمامية فى العمل.