اليوم السابع
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البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود من أجل أمن واستقرار شرق دارفور

الأحد، 11 أبريل 2021 12:00 ص
البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود من أجل أمن واستقرار شرق دارفور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معا من أجل أمن ووحدة واستقرار ولاية شرق دارفور.

وأشاد البرهان - خلال لقائه مع وفد قبيلة "المعاليا" بشرق درافور (غرب السودان) - االدور الكبير الذى تضطلع به الادارات الأهلية فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووعد البرهان بمعالجة كافة القضايا التى تواجه المزارعين بشرق دارفور، مشيرا إلى أن الموسم الزراعى يتطلب العمل بروح جماعية وبيئة آمنة لإنجاحه.

وقال عبد الناصر موسى وكيل ناظر "المعاليا"، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إن الوفد قدم عرضا لرئيس مجلس السيادة فيما يخص الأوضاع المجتمعية والمشاكل والعقبات التى تواجه المزارعين، مشيرا إلى أن الأحداث التى جرت مؤخرا، تسببت فى بعض التوترات التى تهدد بداية الموسم الزراعى بالولاية.

 


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