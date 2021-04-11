الاحتلال الإسرائيلى يتوغل ويجرف أراض بقطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن "ثلاث دبابات وجرافتين من نوع "D9" عسكرية توغلت فى أراضى المواطنين الزراعية شرق المغازى انطلاقا من موقع أبو صفية العسكرى الجاثم على الشريط الحدودى شرق المخيم، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع فى المكان".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المتمركزة فى الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودى شرق مخيم المغازى، النار على رعاة الأغنام، الذين يقومون بالرعى فى الأراضى الزراعية شرق المخيم، وأجبرتهم على ترك المنطقة دون وقوع إصابات.

وفى سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامى فى "بيت أمر" محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت منطقة "أبو طوق" القريبة من مدخل "بيت أمر"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد اقتحام عدة مناطق فى "بيت أمر" بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.