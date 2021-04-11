الاحتلال الإسرائيلى يتوغل ويجرف أراض بقطاع غزة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية فى أراضى المواطنين الزراعية الحدودية، شمال مخيم المغازى بقطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار على رعاة الأغنام.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن "ثلاث دبابات وجرافتين من نوع "D9" عسكرية توغلت فى أراضى المواطنين الزراعية شرق المغازى انطلاقا من موقع أبو صفية العسكرى الجاثم على الشريط الحدودى شرق المخيم، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع فى المكان".
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المتمركزة فى الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودى شرق مخيم المغازى، النار على رعاة الأغنام، الذين يقومون بالرعى فى الأراضى الزراعية شرق المخيم، وأجبرتهم على ترك المنطقة دون وقوع إصابات.
وفى سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامى فى "بيت أمر" محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت منطقة "أبو طوق" القريبة من مدخل "بيت أمر"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.
وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد اقتحام عدة مناطق فى "بيت أمر" بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.
وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة "دورا" بالخليل وداهمت منزل الأسير إسماعيل حسين العواودة، واعتقلت نجله أسيد، واقتحمت بلدة سعير واعتقلت مواطنا آخر بعد أن داهمت منزله ومنزلى شقيقيه، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين: مجاهد هيثم القواسمى، وعيسى القواسمى، وعلى القواسمى، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها".
وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة "قباطية"، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة "عرابة" وقرية "مركة"، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة شبان من قرية "حرملة" شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما داهمت القوات منزل الأسير حسن ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته، في منطقة "هندازة" شرق بيت لحم.
وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن من مخيم الجلزون ،عقب مداهمت منزله.
وفى القدس الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 شبان من قرية "العيسوية" شمال شرق القدس المحتلة من منازلهما، وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذى اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.
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