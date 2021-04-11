اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة اجتماعية وشرعية

الأحد، 11 أبريل 2021 11:54 م
الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة اجتماعية وشرعية تنظيم النسل - أرشيفية
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن القضية السكانية محل اهتمام وتعاون ببين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والمركز القومى للسكان، مشيرا إلى أنه فى مارس فقط أقامت الوزارة 165 محاضرة عن تنظيم النسل.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "نريد الوصول لقناعة أن تنظيم النسل ضروة اجتماعية وشرعية في ظل ما تشهده الدولة من تأثير الزياد السكانية على اقتصاد الدولة، والضغط على البنية الأساسية".
 
وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أن النبي تحدث عن الكثرة القوية المفيدة، وتكلم عن الذرية النافعة القوية علميا وبدنيا، ف10 أبناء غير متعلمين وليسوا على قدر من الثقافة، ليسوا أفضل من ولد واحد على قدر من التعليم والثقافة.
 
ولفت إلى أن الجماعات المتبنية لكثرة لنسل، تتكلم عن فهم غير صحيح للدين، وتعتبر القضايا المتغيرة ثوابت، ومن أصول الدين رغم أنها ترجع لطبيعة الزمان والمكان، فالكثرة مطلوبة لبناء الدولة عندما يكون هناك نقص في الذرية.
 
وتابع: "النبي صل الله عليه وسلم تحدث أيضًا عن الكثرة المذمومة، وقال "توشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل".

القضية السكانية

الدكتور أيمن أبو عمر

وزارة الأوقاف

وزارة الصحة

القومي للسكان

تنظيم النسل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة