الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة اجتماعية وشرعية

إبراهيم سعيد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن القضية السكانية محل اهتمام وتعاون ببين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والمركز القومى للسكان، مشيرا إلى أنه فى مارس فقط أقامت الوزارة 165 محاضرة عن تنظيم النسل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "نريد الوصول لقناعة أن تنظيم النسل ضروة اجتماعية وشرعية في ظل ما تشهده الدولة من تأثير الزياد السكانية على اقتصاد الدولة، والضغط على البنية الأساسية".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أن النبي تحدث عن الكثرة القوية المفيدة، وتكلم عن الذرية النافعة القوية علميا وبدنيا، ف10 أبناء غير متعلمين وليسوا على قدر من الثقافة، ليسوا أفضل من ولد واحد على قدر من التعليم والثقافة.

ولفت إلى أن الجماعات المتبنية لكثرة لنسل، تتكلم عن فهم غير صحيح للدين، وتعتبر القضايا المتغيرة ثوابت، ومن أصول الدين رغم أنها ترجع لطبيعة الزمان والمكان، فالكثرة مطلوبة لبناء الدولة عندما يكون هناك نقص في الذرية.

وتابع: "النبي صل الله عليه وسلم تحدث أيضًا عن الكثرة المذمومة، وقال "توشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل".