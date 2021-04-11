استعدادت مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء

كتب محمود عبد الراضي

تستعد الأطقم الأمنية، للانتشار حول استاد الدفاع الجوي، لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي.

تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة والضيوف من جانب الفريق الضيف والاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وتم الدفع بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة، وجرى فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.