ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 8 قتلى و12 مصابا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة "جاوا" الإندونيسية وبلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر إلى 8 قتلى و12 مصابا، إلى جانب تضرر أكثر من 1300 مبنى.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، عن رئيس مركز الزلازل وموجات تسونامي في إندونيسيا، رحمت تريونو، أن الهزة التي وقعت تحت سطح الماء ليست بالقوة التي تؤدي إلى موجات مد عاتية "تسونامي"، غير أنه حث الأشخاص على الابتعاد عن المنحدرات الأرضية أو الصخور المحتمل أن تسفر عن انزلاقات أرضية.

كان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أفاد في وقت سابق، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 2 مساءً أمس السبت وكان على عمق 82 كيلومترا، ومركزه على بعد 45 كيلومترا جنوب إحدى البلدات في مقاطعة مالانج بمحافظة جاوا الشرقية.

وفي ساق متصل أمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بسرعة الاستجابة الفورية لعمليات الطوارئ، للبحث عن ضحايا الزلزال القوي الذي وقع في جزيرة جاوة بإندونيسيا.

وقال ويدودو، إن الزلزال لم يتسبب بموجة تسونامي، ولكنه ألحق أضرارا بأكثر من 1300 مبنى.

وأظهرت تقارير تليفزيونية المواطنين وهم يركضون في حالة من الذعر من مراكز التسوق والمباني في عدة مدن في مقاطعة جاوة الشرقية.

وتعد هذه ثاني كارثة مميتة تضرب إندونيسيا هذا الأسبوع، بعد أن تسبب إعصار سيروجا الاستوائي حيث أدى هطول أمطار غزيرة يوم الأحد إلى مقتل 174 شخصا على الأقل وفقدان 48 آخرين في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية.