ارتفاع احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار

(وكالات)

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي.

ونقل بيان حكومي عن الكاظمي قوله، إن "احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليارا قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأضاف، أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثير على فشلها وعدم استمرارها، كما نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

وأشار الكاظمي، إلى أن "إجراءات حكومته في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دونما تراجع".

ويمر العراق بأزمة اقتصادية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي إلى تعويم الدينار لتتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم نحو ستة ملايين موظفا ومتقاعدا.