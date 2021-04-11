إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم والسيطرة على حريق بمنزل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 3 أشخاص اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارتى ربع نقل بمنطقة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وفى السياق، تمكنت الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق شب فى منزل بقرية الدكة دائرة مركز نصر النوبة، وسط محافظة أسوان، ولم يسفر الحريق عن وجود خسائر فى الأرواح أو إصابات، وجارى تحديد الخسائر المادية للحريق.

وكانت محافظة أسوان، شهدت اليوم، مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب اثنان آخران، وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة أسوان الرئيسية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

وفى السياق ذاته، سيطرت الحماية المدنية على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق السابع، بشارع المطار بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن وجود مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى.