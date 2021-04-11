اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بجنايات كفر الشيخ لقتلهم مزارعا.. 28 أبريل

الأحد، 11 أبريل 2021 08:26 م
أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بجنايات كفر الشيخ لقتلهم مزارعا.. 28 أبريل محكمه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، إحالة 6 متهمين بقتل مزارع بإحدى قرى مركز البرلس للمحاكمة بمحكمة جنايات كفر الشيخ بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسام صالح، رئيس الدائرة والمحكمة، وسكرتارية محمد خليفة، محمد صبحى، وتحددت أولى الجلسات يوم 28 أبريل الجاري.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس بورود بلاغ من أحد المزارعين بإحدى قرى البرلس بعثوره على جثة جاره(ا.ع) 47 سنه بجوار سيارته عند مصرف زراعى، وانتقل للموقع على الفور رجال المباحث والعقيد أحمد العماوى، وكيل الفرع والرائد سعد البيشى، رئيس المباحث، وبالمعاينة الأولية تبين وجود آثار كدمات بالوجه ورأس المتوفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه 19سنة، بالاتفاق مع شقيقته 23 سنة، وبتحريض من الأم، واستعان الابن المتهم الأول بثلاثة من أصدقائه وصديق لهم لتنفيذ الجريمة الشنعاء، وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 3668 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة البرلس.

 


كفر الشيخ

الجنايات

جريمة قتل

مركز البرلس

محكمة كفر الشيخ

نيابة عامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة