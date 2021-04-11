أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بجنايات كفر الشيخ لقتلهم مزارعا.. 28 أبريل

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، إحالة 6 متهمين بقتل مزارع بإحدى قرى مركز البرلس للمحاكمة بمحكمة جنايات كفر الشيخ بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسام صالح، رئيس الدائرة والمحكمة، وسكرتارية محمد خليفة، محمد صبحى، وتحددت أولى الجلسات يوم 28 أبريل الجاري.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس بورود بلاغ من أحد المزارعين بإحدى قرى البرلس بعثوره على جثة جاره(ا.ع) 47 سنه بجوار سيارته عند مصرف زراعى، وانتقل للموقع على الفور رجال المباحث والعقيد أحمد العماوى، وكيل الفرع والرائد سعد البيشى، رئيس المباحث، وبالمعاينة الأولية تبين وجود آثار كدمات بالوجه ورأس المتوفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه 19سنة، بالاتفاق مع شقيقته 23 سنة، وبتحريض من الأم، واستعان الابن المتهم الأول بثلاثة من أصدقائه وصديق لهم لتنفيذ الجريمة الشنعاء، وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 3668 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة البرلس.