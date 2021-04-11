أمين عام الحزب الشيوعى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة فى فرنسا 2022

أعلن "فابيان روسيل" الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا عام 2022.
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد، أنه تم التصويت على ترشح "روسيل" لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بأغلبية كبيرة من الحزب الشيوعي الفرنسية (أكثر من 73% ) من أكثر من 800 عضو في الحزب الشيوعي الفرنسي.
وأضاف الراديو أن أعضاء الحزب عقدوا مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للتصويت على المرشح الرئاسي للحزب.
وكانت السياسية الفرنسية "مارين لوبان" زعيمة تيار اليمين المتطرف قد أعلنت مؤخرا أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جداً.
يذكر أن الرئيس الفرنسي الحالي "إيمانويل ماكرون" فاز على "لوبان" في انتخابات عام 2017، بعد مواجهته في جولة الإعادة مارين لوبان.
أمين عام الحزب الشيوعى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة فى فرنسا 2022الأحد، 11 أبريل 2021 05:00 م
أمين عام الحزب الشيوعى الفرنسى فابيان روسيل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن "فابيان روسيل" الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا عام 2022.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحزب الشيوعى الفرنسى: هولاند لم يقم بدوره فى الأزمة اليونانيةالأحد، 05 يوليه 2015 05:13 م
"الحزب الشيوعى الفرنسى" يتهم "هولاند" بإهانة العمالالثلاثاء، 07 يناير 2014 06:57 م
الحزب الشيوعى الفرنسى يقيم حفل تكريم لـ"نيلسون مانديلا"الإثنين، 09 ديسمبر 2013 11:51 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة