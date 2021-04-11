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أسوشيتد برس: ترامب يعتزم السبت المقبل طرح خطة خوض الجمهوريين انتخابات 2024

الأحد، 11 أبريل 2021 01:09 م
أسوشيتد برس: ترامب يعتزم السبت المقبل طرح خطة خوض الجمهوريين انتخابات 2024 دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت وكالة أسوشيتد برس، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعتزم طرح خطة أمام المانحين فى الحزب الجمهورى يوم السبت المقبل، لاستعادة الهيئة التشريعية الأمريكية في منتصف المدة 2022، والبيت الأبيض في عام 2024.

 

ومن المتوقع أن يدلي الرئيس السابق بهذه التصريحات خلال خطابه الرئيسي في قمة المانحين للجنة الوطنية الجمهورية (RNC) في فلوريدا، وفقًا لمسودة نسخة من خطابه حصلت عليها عدد من المنافذ الإخبارية.

 

أقيم الحدث المغلق فى الغالب في منتجع في بالم بيتش، ومع ذلك، تم نقل الضيوف إلى مارالاجو منتجع ترامب لسماعه يتحدث.

 

من المتوقع أن يقول ترامب، وفقًا لتصريحات حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس: "نجتمع الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري - وما يجب علينا فعله لوضع مرشحينا على مسار النصر".

 

وسيضيف: "أقف أمامك هذا المساء مليئًا بالثقة بأننا في عام 2022 ، سنعيد مجلس النواب وسنقوم باستعادة مجلس الشيوخ - ثم في عام 2024 ، سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض."

 

ومن المتوقع أيضًا أن يستهدف ترامب الرئيس بايدن، منتقدًا خصمه في انتخابات 2020 لعدم مخاطبته الكونجرس خلال الأسابيع القليلة الأولى له في منصبه.

 

جاء في خطاب ترامب: "مع وجود جدول أعمال لا يحظى بشعبية، فلا عجب أن يكون جو بايدن هو أول رئيس جديد في العصر الحديث لا يخاطب جلسة مشتركة للكونجرس خلال أسابيعه القليلة الأولى".

 

ومن المتوقع أيضًا أن يخبر ترامب المانحين أن الحزب الجمهوري سيكون قادرًا على الاستفادة من الهجرة ومعالجة إدارة بايدن للقضية لاستعادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

   

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

جو بايدن

الرئيس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي

البيت الأبيض

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