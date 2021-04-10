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5 سيارات مطافي تسيطر على حريق فى البوص والهيش بطريق بنها كفر شكر

السبت، 10 أبريل 2021 07:10 م
5 سيارات مطافي تسيطر على حريق فى البوص والهيش بطريق بنها كفر شكر سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، فى السيطرة على حريق شب بمساحة كبيرة من الهيش والبوص، مجاورة لمصنع ورق، وإحدى الاستراحات والكافتيريات على طريق "بنها - كفر شكر"، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وجرت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاروة دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق وندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتقدير الخسائر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق على طريق بنها كفر شكر بمنطقة برج الدقهلية ومجاور لأحد مصانع الورق.

وأخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه في مساحة كبيرة من الهيش والبوص وتمت السيطرة على ألسنة النيران، وجار تبريد المكان دون أن تمتد النيران للمتلكات والمصنع المجاورين لمكان الحريق، ودون خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حيث يرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة بالمنطقة، ما تسبب في اشتعال النيران بمساحة كبيرة من الهيش والبوص في المنطقة.


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سيارات إطفاء

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