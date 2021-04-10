اليوم السابع
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وزير الصحة الإيطالي: حملة التطعيم ضد كورونا ستخرج من عنق الزجاجة

السبت، 10 أبريل 2021 02:00 ص
وزير الصحة الإيطالي: حملة التطعيم ضد كورونا ستخرج من عنق الزجاجة كورونا
وكالات

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قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، امس الجمعة، إن حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد-19" في طريقها للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية لم تتمكن بعد من تحقيق الهدف المعلن بحقن نصف مليون جرعة في اليوم.
وقال سبيرانتسا - وفقا لوكالة أكي الإيطالية - "أنا متأكد من أنه في الأسابيع المقبلة ستتوفر شروط الخروج من عنق الزجاجة وستكون لدينا أرقام، حتى لو طالها تعديل ضئيل، تمنحنا تغييرًا لتسريع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19".
ووفق آخر بيانات نُشِرت في إيطاليا مساء أمس الخميس، تم حقن 12 مليون و59 ألف جرعة من اللقاحات، وتلقى 3.7 مليون شخص كلا الجرعتين اللازمتين
 

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