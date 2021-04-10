وزير الصحة الإيطالي: حملة التطعيم ضد كورونا ستخرج من عنق الزجاجة

وكالات

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، امس الجمعة، إن حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد-19" في طريقها للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية لم تتمكن بعد من تحقيق الهدف المعلن بحقن نصف مليون جرعة في اليوم.

وقال سبيرانتسا - وفقا لوكالة أكي الإيطالية - "أنا متأكد من أنه في الأسابيع المقبلة ستتوفر شروط الخروج من عنق الزجاجة وستكون لدينا أرقام، حتى لو طالها تعديل ضئيل، تمنحنا تغييرًا لتسريع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19".

ووفق آخر بيانات نُشِرت في إيطاليا مساء أمس الخميس، تم حقن 12 مليون و59 ألف جرعة من اللقاحات، وتلقى 3.7 مليون شخص كلا الجرعتين اللازمتين

