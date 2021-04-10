وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بحلول رمضان: حافزا لمزيد من العمل

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، جاء بها: "بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم أتشـرف وهيئــــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك ومصر والأمة الإسلامية والعربية أعواماً عديدة فى رفعة وإزدهار، ونحن نستقبل موسم يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها ، نستلهم منه معانى سامية وقيم نبيلة لتكون حافزاً لمزيد من البذل والعمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى وأمنه وإستقراره ، حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جاء بها :" بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد، إننا إذ نستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها :بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد، إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمِلهُ من نفحاتِ الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثارِ والعطاءِ ، نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم .. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والآمان.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار، حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، جاء بها: بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يظل أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، إننا إذ نستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار ،عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر دائماً فى عزة ورفعة وإزدهار.

كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها: بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ،إننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعـلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار.