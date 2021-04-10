اليوم السابع
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واشنطن: نتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران الأسبوع المقبل

السبت، 10 أبريل 2021 12:00 ص
واشنطن: نتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران الأسبوع المقبل أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
كتب وكالات

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قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووى الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضافت فى إفادة صحفية، بأن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيرانى روب مالى سيعود إلى البلاد فى وقت توقف مؤقت للمحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران فى فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

 

وتجرى المحادثات بشكل رئيسى فى إطار مجموعتى عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التى يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التى يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

 

وعقدت روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران أطراف اتفاق 2015 النووى الإيرانى يوم الجمعة الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم فى إحياء الصفقة النووية التى خرجت منه أمريكا فى عهد ترامب.

 

وقالت إيران والولايات المتحدة إنهما ستشاركان فى محادثات أخرى فى فيينا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار مباحثات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووي.

 

ومع ذلك أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أى مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وأى مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

 


واشنطن

إيران

أمريكا

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الاتفاق النووي

فيينا

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