اليوم السابع
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واشنطن بوست: خطة بايدن الاقتصادية تزيد انقسام الحزبين الجمهورى والديمقراطى

السبت، 10 أبريل 2021 01:46 م
واشنطن بوست: خطة بايدن الاقتصادية تزيد انقسام الحزبين الجمهورى والديمقراطى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن طلب من الكونجرس، الجمعة، الموافقة على خطة إنفاق اتحادية ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام، سعيا للاستثمار بكثافة في عدد من الوكالات الحكومية لتعزيز التعليم، وتوسيع الإسكان بأسعار معقولة، وتعزيز الصحة العامة ومواجهة تغير المناخ.

 

وأوضحت الصحيفة أن الطلب يمثل أول اقتراح إنفاق تقديري لبايدن، تمهيدًا للميزانية السنوية الكاملة التي يهدف إلى إصدارها لاحقًا في الربيع، والتي ستتناول البرامج بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ويدعو المخطط الأولي للرئيس إلى زيادة بنسبة 16٪ تقريبًا في التمويل عبر الوكالات المحلية غير الدفاعية، ما يعكس الاعتقاد التوجيهي للبيت الأبيض بأن حكومة مواردها أكبر وأفضل في واشنطن يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في البلاد.

 

وقالت الصحيفة إن العديد من البرامج التي يسعى بايدن إلى تمويلها على مستويات أعلى بدءًا من أكتوبر هي مبادرات حاول الرئيس دونالد ترامب دون جدوى تقليصها أثناء وجوده في البيت الأبيض. في انفصال إضافي عن ترامب ، الذي جاهد لإنفاق مبالغ كبيرة على الدفاع خلال فترة ولايته ، تدعو خطة بايدن الجديدة إلى زيادة أقل من 2 في المائة للجيش في السنة المالية المقبلة.

 

لكن يبدو أن نهج الإدارة سرعان ما أدى إلى حدوث انقسام بين المشرعين من كلا الحزبين. اتهم كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الرئيس بمحاولة تقويض البنتاجون ، زاعمين أن هذا من شأنه أن يضع البلاد في وضع غير مواتٍ للصين. في غضون ذلك ، طالب السناتور بيرني ساندرز (I-Vt.) وغيره من الليبراليين بتخفيضات كبيرة في ميزانية الجيش ، على الرغم من أنهم أيدوا الاستثمارات المحلية التي طرحها بايدن.

 

 


خطة البنية التحتية

البنتاجون

الاقتصاد الامريكى

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بايدن والكونجرس

بايدن

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