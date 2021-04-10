ننشر تواريخ ارتبطت بإعادة محاكمة محمود عزت في "أحداث الإرشاد" بعد حكم المؤبد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بطرة، كلمة النهاية في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بعد حكم المؤبد الصادر ضده، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى أبرزها:

1 ـ "28 فبراير 2015"، ويشير لتاريخ حكم المؤبد على المتهم غيابيا.

2 ـ "10 ديسمبر 2020"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم.

3 ـ "4 يناير 2021"، ويشير لتاريخ سماع أقوال الشهود فى الدعوى.

4ـ "3 فبراير 2021"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم بجلسة 8 أبريل.

5 ـ "8 ابريل 2021"، ويشير لحكم المؤبد للمتهم مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو عام 2013 كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.