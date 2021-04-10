اليوم السابع
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نصائح للتعامل مع محصل الكهرباء لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

السبت، 10 أبريل 2021 03:00 ص
نصائح للتعامل مع محصل الكهرباء لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا فاتورة كهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح أثناء التعامل مع محصل فواتير استهلاك الكهرباء أو الموظف المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للحد والوقاية من انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وفيما يلى بعض النصائح للتعامل بين المواطن و موظف شركة الكهرباء:-
 
1- حافظ على المسافة بينك وبين المحصل لا تقل عن متر ونصف.
 
2- لا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض.
 
3- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.
 
4- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.
 
5- إذا حصلت على مبالغ مالية من المحصل بعد تسوية الحساب احرص على تطهير النقود و تركها تجف.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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