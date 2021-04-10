موعد الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة والهدف منه.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة 2021.

ـ عقد 3 امتحانات تجريبية عبارة عن بروفات.

ـ الامتحان يعقد إلكترونيا من خلال التابلت.

ـ الامتحان يعقد فى المدارس لطلاب الثانوية العامة.

ـ الامتحان التجريبى الأول يعقد فى شهر أبريل الجارى.

ـ يعقد الاختبار أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى.

ـ الهدف من الامتحان قياس كفاءة أجهزة التابلت.

ـ عمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات.

ـ تجربة أكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة .

ـ ليس الهدف من امتحان أبريل الأسئلة أو الأكاديمى.

ـ أسئلة امتحان أبريل لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية.

ـ نتائج تجربة امتحان أبريل حل المشكلات التقنية.

ـ التركيز على مشكلات الأجهزة لدى الطلاب وشبكات المدارس.

ـ امتحانات أبريل تعقد خلال 3 أيام فقط.

ـ الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.

ـ سيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو أقل.