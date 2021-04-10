اليوم السابع
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مواعيد الامتحانين التجريبيين الثانى والثالث للثانوية العامة 2021

السبت، 10 أبريل 2021 08:06 ص
مواعيد الامتحانين التجريبيين الثانى والثالث للثانوية العامة 2021 طلاب الثانوى العام
كتب ــ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، ونوضح فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانين التجريبيين لطلاب الثانوية العامة 2021.
 
ـ يعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية فى شهر مايو.
ـ هو بمثابة بروفة لامتحانات الثانوية العامة .
ـ سيعقد في مايو في الوحدة الأولى والثانية من كل مادة.
ـ يبدأ الامتحان يوم الأحد 23 مايو فى اللغة العربية.
ـ يبدأ الامتحان فى العربى من 10 حتى 11 صباحا.
ـ اللغة الانجليزية من 11 ونصف صباحا حتى 12ظهرا.
- اللغة الثانية  من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا 
ـ يؤدى الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 25 مايو.
ـ مواد التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي.
ـ يبدأ الامتحان من 10 حتى 10 ونصف صباحا.
ـ علم النفس لأدبي والأحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة  من 11 صباحا حتى 11 ونصف.
 
ـ الخميس 27 مايو 2021  
ـ الجغرافيا والكيمياء  من 10 صباحا حتى 10 ونصف.
- الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية  من 11 صباحا حتى 11 ونصف.
ـ  الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.
ـ سيدخل الطلاب بأكواد مختلفة .
ـ ستكون الامتحانات قصيرة بعدد أصغر من الأسئلة.
ـ تجرب الوزارة جودة البيانات وإرسالها والسوفت وير.
ـ تدريب الطلاب على شكل  الأسئلة .
ـ ثالث امتحان تجريبى للثانوية العامة يعقد في الفترة من 12 حتى 17 يونيو المقبل.
ـ ستكون محاكاة كاملة للاختبارات الأًصلية وسيتم إعلان تفاصيلها في وقت لاحق.   
 
 

التربية والتعليم

الامتحان التجريبى الاول للثانوية

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