مواعيد الامتحانين التجريبيين الثانى والثالث للثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، ونوضح فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانين التجريبيين لطلاب الثانوية العامة 2021.
ـ يعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية فى شهر مايو.
ـ هو بمثابة بروفة لامتحانات الثانوية العامة .
ـ سيعقد في مايو في الوحدة الأولى والثانية من كل مادة.
ـ يبدأ الامتحان يوم الأحد 23 مايو فى اللغة العربية.
ـ يبدأ الامتحان فى العربى من 10 حتى 11 صباحا.
ـ اللغة الانجليزية من 11 ونصف صباحا حتى 12ظهرا.
- اللغة الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا
ـ يؤدى الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 25 مايو.
ـ مواد التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي.
ـ يبدأ الامتحان من 10 حتى 10 ونصف صباحا.
ـ علم النفس لأدبي والأحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة من 11 صباحا حتى 11 ونصف.
ـ الخميس 27 مايو 2021
ـ الجغرافيا والكيمياء من 10 صباحا حتى 10 ونصف.
- الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية من 11 صباحا حتى 11 ونصف.
ـ الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.
ـ سيدخل الطلاب بأكواد مختلفة .
ـ ستكون الامتحانات قصيرة بعدد أصغر من الأسئلة.
ـ تجرب الوزارة جودة البيانات وإرسالها والسوفت وير.
ـ تدريب الطلاب على شكل الأسئلة .
ـ ثالث امتحان تجريبى للثانوية العامة يعقد في الفترة من 12 حتى 17 يونيو المقبل.
ـ ستكون محاكاة كاملة للاختبارات الأًصلية وسيتم إعلان تفاصيلها في وقت لاحق.
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