مصرع طفلين غرقا داخل مياه الترعة ووفاة مراجع تذاكر أتوبيس نهرى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي طفلان مصرعهما غرقا داخل مياه الترعة الكبيرة المارة بقرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامهما لعدم إجادتهما السباحة، فجرفهما التيار وتوفيا بها غرقا.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كل من ع ال 12 سنة مقيم قرية طماى الزهايرة دائرة المركز. و ع م 14 سنة ومقيم قرية ميت غريطة دائرة المركز (جثتان هامدتان - إدعاء حادث غرق).

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، وسؤال شاهد الواقعة المدعو "محمد مصطفی محمد إسماعيل 37 سنة ، سباك، ومقيم قرية " طماى الزهايرة " قرر بأنه حال قيام المذكورين بالااستحمام بمياه الترعة الكبيرة المارة أمام القرية محل إقامته جرفهما التيار وتوفيا بها غرقا وتمكن بمساعدة الأهالي من إنتشال جثتهما ونقلها إلى المستشفى.

وبسؤال كلا من والد المتوفي الأول "السيد إبراهيم حامد 44 سنة ، عامل، ومقيم قرية طماى الزهايرة ووالد المتوفي الثاني عبد الله م 50 سنة ، فلاح، ومقيم قرية ميت غريطة ايدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاة نجليهما وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفين يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3177 لسنة 2021 إدارى مركز السنبلاوين، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العام.