وفي تصريحات لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم السبت.. قال مسؤول في الحكومة الأفغانية - اشترط عدم الكشف عن هويته - إن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش آخر مستجدات عملية السلام الأفغانية ومؤتمر اسطنبول مع الرئيس أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبدالله.

وبحسب المصدر فإن خليل زاد سيعقد لقاءات مع عدد من السياسيين الآخرين بشأن المؤتمر والتوافق على دفع السلام.



ومن المقرر عقد المؤتمر الذي تقوده الأمم المتحدة ويحضره قادة الحكومة الأفغانية وسياسيون وممثلون عن حركة طالبان في اسطنبول هذا الشهر، وتقول بعض المصادر إن الاجتماع سيعقد في 16 أبريل، بينما تقول مصادر أخرى إنه قد يعقد في 25 أبريل، غير أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد بعد، وفقا لـ(باجفاك).



وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس غنى والدكتور عبد الله وعددا من السياسيين وضعوا خطط سلام لعرضها في المؤتمر، وعمل المجلس الأعلى للسلام على توحيد المقترحات خلال الأيام الماضية في عملية انتهت أمس الأول الخميس.