محافظ الجيزة يوجه بتكثيف أعمال النظافة وضبط الأسواق لاستقبال شهر رمضان

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة، لتكثيف أعمال النظافة ومجهودات الضبط والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر مختلف السلع والخدمات دون مغالاة من قبل التجار ورصد المخالفات ومنع التعديات وإشغالات الطرق، بالإضافة لرفع كفاءة الميادين والشوارع لمشاركة المواطنين احتفالاتهم باستقبال شهر رمضان المعظم.

وفى هذا السياق نجحت لجان الرصد والمتابعة بمركز ومدينة البدرشين فى ضبط حالة بناء مخالف عبارة عن صب أعمدة خرسانية بقرية سقارة وحالتين لهناجر بنطاق قرية أبوصير، حيث تم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبنطاق حى الوراق تم تسليم موقف وراق العرب الجديد بمساحة 800 م2 بعد رفع السيارات المتهالكة وتجريد الموقع وتحسين حالة الإضاءة، كما تم ضبط حالة بناء لأسوار الدور الخامس فوق الأرضى لاحد العقارات بجزيرة محمد، حيث تم إيداع مواد البناء بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تمكنت حملة لإدارة الإشغالات من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع المعهد الدينى، وتنفيذ أعمال تطوير لسور كورنيش النيل.

وبالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية تم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية بقرية منيل السلطان بمركز ومدينة أطفيح، كما شنت إدارة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة وتعديات المحال بنطاق المدينة، كما يجرى تجريد عدد من الطرق بقرية البرمبل لتحسين حالة المرور بنطاق القرية.

وقام مسئولى الإنارة بمركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة بقرية الزيدية والتى شملت تغير الأسلاك وتركيب كشافات ليد وإنارة جديدة لتحسين كفاءتها، وتجميل ورفع كفاءة شارع المحطة بنطاق المدينة من خلال دهان بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى، وقامت أجهزة المدينة بضبط عدد 44 حالة إشغال وتعدى على الطريق العام بشوارع ( المدينة المنورة والحرية ) ببشتيل.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من فض أسواق بالمدينة وبقرية الإخصاص والمنصورية وبهرمس، واصلاح وإنارة الأعمدة بقرى (أبو غالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصورية والجلاتمة والمدينة ) ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير شبكات الإنارة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتزيين بالليد المضئ بــ (الجلاتمة ومناشى البلد والمنصورية والمدينة وأتريس ونكلا).

وشنت إدارة الإشغالات بحى الهرم حملة مكبرة بنطاق (المريوطية فيصل وشارع مصطفى المصرى وشارع إبن خلدون ) والتى تمكنت من رفع الإشغالات وتعديات المحال ورفع الحواجز الحديد، حيث تم إيداع المضبوطات مخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحى بطريق الفيوم وأغطية تليفونات وبالوعات مياه أمطار وصرف بطريق المريوطية هرم، كما تمكنت لجان المتابعة والتفتيش من ضبط أعمال جمالون بقرية الواحة وحفر بدون تصريح بالمنشية حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وضمن أعمال الخطة المكثفة لإدارات حى العجوزة قبيل شهر رمضان المبارك قامت إدارة الإنارة برفع كفاءة وصيانة شبكات الإنارة بشوارع ( الجهاد، إبراهيم عثمان، عبدالمنعم رياض، عمرو بن العاص، عثمان بن عفان، الظافر وميدان أبوالمعالى) وكوبرى مشاة يمين محور 26 يوليو، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب بتقاطع شارع الجزائر مع أبوالمحاسن الشاذلى وإعادة الشىء لأصله وتسوية الشارع لبدء الرصف، بالإضافة لتركيب بلاط إنترلوك بشوارع ( النيل الأبيض، الفالوجا، يمين المحور).