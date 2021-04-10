اليوم السابع
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قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

السبت، 10 أبريل 2021 04:48 م
قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المستشار ابو بكر الصديق عامر-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأن رئيس الهيئة وأعضاءها يتقدمون بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على الرئيس الصحة والعافية، قائدا مصرنا الغالية نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في التنمية والازدهار في ظل قيادة الحكيمة.

 

 


قضايا الدولة

شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الشعب المصرى

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