اليوم السابع
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غلق وتشميع صيدلية مخالفة بفاقوس وضبط وتحريز 305 أصناف دواء مخالف بالحسينية

السبت، 10 أبريل 2021 03:13 م
غلق وتشميع صيدلية مخالفة بفاقوس وضبط وتحريز 305 أصناف دواء مخالف بالحسينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى ، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية ومفتشى الصيدلة بإدارتى فاقوس والحسينية الصحيتين ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية ، وجهاز حماية المستهلك ، بالإشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، بشن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركزى فاقوس والحسينية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 305 ( وحدة / عبوة) لأدوية متنوعة منها أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين ، وتحريز المضبوطات ، وتحرير المحاضر اللازمة بأرقام 7146 ، 7147 لسنة 2021 ، جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية ، بالإضافة إلى تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لأحد المخالفين .

وأضاف مسعود ،أن مفتشى الصيدلة بفاقوس تمكنوا من تنفيذ الغلق الإدارى لإحدى الصيدليات العامة بمركز فاقوس ، لمخالفتها لقانون الصيدلة بعدم تواجد صيدلى للتعامل مع الجمهور ، وتم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها .

أكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

 

 


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