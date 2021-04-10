اليوم السابع
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عبدالحكيم عبدالناصر يلتقط "سيلفى" مع الرئيس التونسى خلال زياره قبر والده

السبت، 10 أبريل 2021 09:59 م
عبدالحكيم عبدالناصر يلتقط "سيلفى" مع الرئيس التونسى خلال زياره قبر والده عبد الحكيم عبد الناصر مع الرئيس التونسى
كتب سيد الخلفاوى

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التقط عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، صورة سيلفى مع الرئيس التونسى قيس سعيد، على هامش زيارته لقبر والده اليوم، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صور للزيارة وصورة نجل "عبدالناصر" مع الرئيس التونسى.
 
وزار اليوم الرئيس التونسى قيس سعيد، قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على هامش زيارته لمصر، حيث كتب فى كلمه فى دفتر الزيارات قال فيها: "وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبدالناصر مترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه.. كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت مواقفه حاضرة فى أذهان الكثير.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
 
 يذكر أن وقت رحيل الرئيس جمال عبدالناصر كان سن الرئيس التونسى قيس سعيّد، 12 عاما، حيث ولد فى 22 فبراير 1958، وعمره الآن 63 سنة، وهو رئيس الجمهورية التونسية السابع وتولى رئاسة تونس فى 23 أكتوبر 2019.
 
 
ويزور الرئيس التونسى قيس سعيد مصر، فى واحدة من الزيارات المهمة التى يحتفى بها الجميع على المستويات الرسمية والشعبية، وذلك لما بين البلدين من تاريخ واحد يجمعهما فى كل خير، ومن ذلك ما حدث فى قصة السلام الوطنى التونسى.
 
 
واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفى مشترك، كما استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم السبت، بمقر إقامته بقصر القبة ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء‏‎.
 
عبد الحكيم عبد الناصر مع الرئيس التونسى
عبد الحكيم عبد الناصر مع الرئيس التونسى

 


عبد الحكيم عبد الناصر

الرئيس التونسى

قبر عبد الناصر

الرئيس جمال عبد الناصر

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