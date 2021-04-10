اليوم السابع
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عاطل يلجأ للإتجار في المخدرات طمعا في الثراء ويسقط في كمين أوسيم

السبت، 10 أبريل 2021 05:00 ص
عاطل يلجأ للإتجار في المخدرات طمعا في الثراء ويسقط في كمين أوسيم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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"لجأت لطريق المخدرات طمعا في الثروة، لكن نهايتي كانت فى قسم الشرطة"، بتلك الكلمات اعترف عاطل عقب القبض عليه، لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة في منطقة البدرشين، حيث تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة. بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

أوسيم

أمن الجيزة

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